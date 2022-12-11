Книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать результат журналиста из РФ на ЧМ-2022
Спортивный журналист и комментатор Тимур Журавель. Обложка © Telegram / "Здесь был Тимур | Тимур Журавель"
Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать рекорд российского спортивного журналиста и комментатора Тимура Журавеля по посещению всех матчей проходящего в Катаре ЧМ по футболу. Причиной такого решения стало российское гражданство представителя прессы.
Журавель захотел стать первым человеком в истории, которому удастся посетить все матчи мундиаля. В программе ЧМ 64 игры. В настоящее время комментатору осталось посетить всего два полуфинала, а также матч за бронзу и финал. Свой результат журналист хотел зарегистрировать в Книге рекордов Гиннесса, но, увы, ему пришёл отказ.
"Книга рекордов Гиннесса прекратила все дела с Россией и Белоруссией на неопределённый срок. Таким образом, мы не можем принять этот рекорд", — говорится в ответе на запрос о регистрации рекорда.
Сам Журавель назвал это "плохой, но не смертельной новостью". Комментатор считает, что впечатления от чемпионата куда важнее записи в книге.
Напомним, накануне Франция обыграла Англию на ЧМ в Катаре и стала последним полуфиналистом. Таким образом, теперь французам предстоит встреча с командой Марокко 14 декабря. А Аргентина сыграет с Хорватией 13 декабря.