Книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать результат журналиста из РФ на ЧМ-2022

Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать рекорд российского спортивного журналиста и комментатора Тимура Журавеля по посещению всех матчей проходящего в Катаре ЧМ по футболу. Причиной такого решения стало российское гражданство представителя прессы.

Журавель захотел стать первым человеком в истории, которому удастся посетить все матчи мундиаля. В программе ЧМ 64 игры. В настоящее время комментатору осталось посетить всего два полуфинала, а также матч за бронзу и финал. Свой результат журналист хотел зарегистрировать в Книге рекордов Гиннесса, но, увы, ему пришёл отказ.

"Книга рекордов Гиннесса прекратила все дела с Россией и Белоруссией на неопределённый срок. Таким образом, мы не можем принять этот рекорд", — говорится в ответе на запрос о регистрации рекорда.

Сам Журавель назвал это "плохой, но не смертельной новостью". Комментатор считает, что впечатления от чемпионата куда важнее записи в книге.