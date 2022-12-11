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11 декабря, 14:59

Книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать результат журналиста из РФ на ЧМ-2022

<p>Спортивный журналист и комментатор Тимур Журавель. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/timzhur" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Здесь был Тимур | Тимур Журавель"</a></p>

Спортивный журналист и комментатор Тимур Журавель. Обложка © Telegram / "Здесь был Тимур | Тимур Журавель"

Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать рекорд российского спортивного журналиста и комментатора Тимура Журавеля по посещению всех матчей проходящего в Катаре ЧМ по футболу. Причиной такого решения стало российское гражданство представителя прессы.

Журавель захотел стать первым человеком в истории, которому удастся посетить все матчи мундиаля. В программе ЧМ 64 игры. В настоящее время комментатору осталось посетить всего два полуфинала, а также матч за бронзу и финал. Свой результат журналист хотел зарегистрировать в Книге рекордов Гиннесса, но, увы, ему пришёл отказ.

"Книга рекордов Гиннесса прекратила все дела с Россией и Белоруссией на неопределённый срок. Таким образом, мы не можем принять этот рекорд", — говорится в ответе на запрос о регистрации рекорда.

Сам Журавель назвал это "плохой, но не смертельной новостью". Комментатор считает, что впечатления от чемпионата куда важнее записи в книге.

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Напомним, накануне Франция обыграла Англию на ЧМ в Катаре и стала последним полуфиналистом. Таким образом, теперь французам предстоит встреча с командой Марокко 14 декабря. А Аргентина сыграет с Хорватией 13 декабря.

Наталья Исакова

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