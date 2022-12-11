Пушилин освободил от должности главу Администрации Дебальцева Игоря Захаревича
Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил от занимаемой должности руководителя Администрации Дебальцева Игоря Захаревича. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте региона.
"Освободить Захаревича Игоря Владимировича от замещаемой должности главы Администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики", — говорится в тексте документа.
Захаревич был назначен главой Дебальцева 3 июля 2019 года. До этого он занимал посты заместителя министра угля и энергетики ДНР, министра ТЭК региона и исполнял обязанности главы ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что Денис Пушилин проверил состояние ряда убежищ в центре Донецка. Он призвал не закрывать двери подъездов, ведь этим можно спасти кому-то жизнь.
ТАСС / Валентин Спринчак