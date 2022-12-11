Пушилин освободил от должности главу Администрации Дебальцева Игоря Захаревича

Захаревич был назначен главой Дебальцева 3 июля 2019 года. До этого он занимал посты заместителя министра угля и энергетики ДНР, министра ТЭК региона и исполнял обязанности главы ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что Денис Пушилин проверил состояние ряда убежищ в центре Донецка. Он призвал не закрывать двери подъездов, ведь этим можно спасти кому-то жизнь.