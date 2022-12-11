Сработавшую сигнализацию в Шереметьево объяснили задымлением в служебном помещении

Пожарная сигнализация на паркинге терминала В аэропорта Шереметьево сработала штатно из-за задымления в одном из служебных помещений. Об этом сообщили в аэропорту.

Последствия случившегося локализовали службы воздушной гавани. Сейчас проходит разбирательство по факту задымления в помещении, которое занимает одна из авиакомпаний.

Никто из пассажиров, сотрудников и гостей аэропорта не пострадал. На данный момент обслуживание рейсов и пассажиров проходит в плановом режиме.