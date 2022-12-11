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11 декабря, 15:13

Сработавшую сигнализацию в Шереметьево объяснили задымлением в служебном помещении

Пожарная сигнализация на паркинге терминала В аэропорта Шереметьево сработала штатно из-за задымления в одном из служебных помещений. Об этом сообщили в аэропорту.

Последствия случившегося локализовали службы воздушной гавани. Сейчас проходит разбирательство по факту задымления в помещении, которое занимает одна из авиакомпаний.

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Никто из пассажиров, сотрудников и гостей аэропорта не пострадал. На данный момент обслуживание рейсов и пассажиров проходит в плановом режиме.

Ранее Лайф сообщал о том, что в терминале В в московском аэропорту Шереметьево начался сильный потоп из-за срабатывания пожарной сигнализации.

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Telegram / "Москва сейчас"

Илья Суриков

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