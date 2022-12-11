Пьяный кикбоксер с кулаками и пистолетом напал на сотрудницу бара в центре Петербурга

Пьяный кикбоксер Игорь Мамонтов с кулаками и пистолетом напал на сотрудницу бара в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Пьяный Мамонтов избивает сотрудницу бара в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По данным телеграм-канала, инцидент зафиксирован 11 декабря около семи часов утра в баре на Невском проспекте. Между 30-летним спортсменом и девушкой-барменом произошёл конфликт: Мамонтова якобы что-то не устроило в её поведении. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что разъярённый гость перепрыгивает через барную стойку и начинает избивать кулаками сотрудницу. Также мужчина дважды выстрелил из травматического пистолета в сторону девушки, но произошла осечка. Всё это происходило под хвастовство собственными титулами, правда, в Интернете нет никаких сведений о спортивных достижениях кикбоксера.

В итоге сотрудницу заведения с ранами на лице госпитализировали, а дебошира увезли в участок. Кстати, пять лет назад Мамонтов уже попадал в новостные сводки из-за драки в подмосковном пансионате и погрома в отделе полиции.