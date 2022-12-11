В США арестовали подозреваемого в изготовлении бомбы, уничтожившей самолёт над Локерби
В США арестован подозреваемый в причастности к теракту над Локерби
В США арестовали ливийца, обвиняемого в изготовлении бомбы, уничтожившей 34 года назад самолёт над шотландским городом Локерби. Жертвами теракта, произошедшего в 1988 году, стали 270 человек.
"Семьи тех, кто погиб в результате теракта над Локерби, получили информацию о том, что подозреваемый по имени Абу Аджила Мухаммед Масуд Хейр аль-Марими находится под стражей в США", — сообщает пресс-служба прокуратуры Шотландии.
В ведомстве добавили, что местные правоохранители продолжат сотрудничать с коллегами из США и Великобритании, чтобы призвать к ответственности лиц, причастных к теракту.
Напомним, взрыв в самолёте над Локерби произошёл 21 декабря 1988 года. В результате трагедии погибли 243 пассажира и 16 членов экипажа. Boeing-747 совершал полёт по маршруту Франкфурт – Нью-Йорк. Жертвами трагедии также стали 11 жителей Локерби. Британский суд принял решение, что теракт был организован спецслужбами бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.
А ранее Лайф писал, что Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Всем троим предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц. Они арестованы до 8 декабря.
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