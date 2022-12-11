В США арестовали подозреваемого в изготовлении бомбы, уничтожившей самолёт над Локерби

В США арестовали ливийца, обвиняемого в изготовлении бомбы, уничтожившей 34 года назад самолёт над шотландским городом Локерби. Жертвами теракта, произошедшего в 1988 году, стали 270 человек.

"Семьи тех, кто погиб в результате теракта над Локерби, получили информацию о том, что подозреваемый по имени Абу Аджила Мухаммед Масуд Хейр аль-Марими находится под стражей в США", — сообщает пресс-служба прокуратуры Шотландии.

В ведомстве добавили, что местные правоохранители продолжат сотрудничать с коллегами из США и Великобритании, чтобы призвать к ответственности лиц, причастных к теракту.

Напомним, взрыв в самолёте над Локерби произошёл 21 декабря 1988 года. В результате трагедии погибли 243 пассажира и 16 членов экипажа. Boeing-747 совершал полёт по маршруту Франкфурт – Нью-Йорк. Жертвами трагедии также стали 11 жителей Локерби. Британский суд принял решение, что теракт был организован спецслужбами бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.