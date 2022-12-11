Под Иркутском загорелся семейный спа-клуб
В посёлке Молодёжный Иркутской области загорелся семейный спа-клуб на улице Трактовой. Об этом сообщили в региональном МЧС.
"На момент прибытия первых подразделений внутри помещений посетителей не было. На месте работают пять единиц техники и 18 человек", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что тушение осложняют порывы сильного ветра, а также сложная конструкция самого центра. По последним данным, площадь пожара составляет более 350 квадратных метров.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Начало возгорания попало на видео. Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Известно об одном погибшем, это был охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой.
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