Под Иркутском загорелся семейный спа-клуб

В посёлке Молодёжный Иркутской области загорелся семейный спа-клуб на улице Трактовой. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"На момент прибытия первых подразделений внутри помещений посетителей не было. На месте работают пять единиц техники и 18 человек", — уточнили в ведомстве.