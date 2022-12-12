В Москву пришли "сверхинтенсивные осадки"

На всей территории Москвы сверхинтенсивные осадки. К утру их суточный объём может перевалить за 40% от месячной нормы. Об этом заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства московской мэрии.

"На всей территории столицы наблюдаются сверхинтенсивные осадки, по прогнозам синоптиков, к утру общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40% от месячной нормы", — сказано в Telegram-канале службы.

Плюсовая температура воздуха провоцирует быстрое таяние снега, при этом его прирост в некоторых районах превысил 16 см. На московских улицах работает 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В комплексе городского хозяйства также сообщили, что коммунальные службы максимально быстро отвечают на заявки, которые граждане могут оставить по самым разным каналам связи, в том числе обращаясь в префектуры, районные управы и портал "Наш город".

Столичный департамент транспорта предупредил москвичей, что из-за осадков могут происходить локальные задержки и изменения некоторых маршрутов трамваев.