В Москву пришли "сверхинтенсивные осадки"
Из-за сверхинтенсивных осадков на улицы столицы вышло 300 бригад Мосводостока
На всей территории Москвы сверхинтенсивные осадки. К утру их суточный объём может перевалить за 40% от месячной нормы. Об этом заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства московской мэрии.
"На всей территории столицы наблюдаются сверхинтенсивные осадки, по прогнозам синоптиков, к утру общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40% от месячной нормы", — сказано в Telegram-канале службы.
Плюсовая температура воздуха провоцирует быстрое таяние снега, при этом его прирост в некоторых районах превысил 16 см. На московских улицах работает 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В комплексе городского хозяйства также сообщили, что коммунальные службы максимально быстро отвечают на заявки, которые граждане могут оставить по самым разным каналам связи, в том числе обращаясь в префектуры, районные управы и портал "Наш город".
Столичный департамент транспорта предупредил москвичей, что из-за осадков могут происходить локальные задержки и изменения некоторых маршрутов трамваев.
Напомним, что в понедельник, 12 декабря, в Москве может быть установлен новый рекорд по количеству осадков. В 1960 году 12 декабря выпало 12,5 миллиметра.
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