"Политический идиот": Пушков резко высказался о французском генерале после его слов о России

Слова генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, который заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 Мая, вызвали резкую критику со стороны сенатора Алексея Пушкова.

"Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Как считает он, у подобных военачальников пустая голова и полное непонимание возможных последствий. Речь о высказываниях французского генерала, бывшего замначальника штаба объединённых сил НАТО в Европе. Тот в эфире телеканала LCI предложил Киеву нанести бомбить Красную площадь во время парадов 9 мая.

"Так что, например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов", — высказался Яковлефф.