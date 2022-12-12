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11 декабря, 22:49

"Такого не было с 1976 года": Байден помечтал о "победе" над Китаем в экономике

Байден допустил, что США по росту экономики опередят Китай впервые с 1976 года

Темпы роста экономики США в 2022 году могут обойти китайскую динамику. По крайней мере, об этом свидетельствуют прогнозы независимых экспертов. Такое мнение в Twitter высказал президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден.

"Такого не было с 1976 года", — подчеркнул американский президент.

Байден не стал уточнять, на какие источники он опирается. Как пишет РБК, аналогичные исследования проводило агентство Bloomberg. Эксперты связали такие перспективы с коронавирусными ограничениями в Китае, а также сокращением розничных продаж и снижением промышленного производства. Всё это может спровоцировать смену позиций в мировом рейтинге с потенциальными политическими последствиями в КНР и Штатах.

"Затрещит по швам": Эксперт назвал условие краха американской экономики

"Затрещит по швам": Эксперт назвал условие краха американской экономики

Ранее американские СМИ писали, что аналитики с Уолл-стрит поспешили, озвучив неутешительные прогнозы относительно устойчивости российской экономики. Несмотря на введённые Западом санкции, в этой сфере в РФ краха не наблюдается.

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Flickr / The White House

Анатолий Симоненко

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