Названы три простых способа приготовления диетической картошки
Диетолог Бобровский посоветовал готовить картофель "без добавления лишних калорий"
Картофель сам по себе безвреден для здоровья и фигуры. Набор лишнего веса он провоцирует только в сочетании с использованием жира в процессе приготовления. Об этом рассказал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
В интервью радио Sputnik он отметил: чтобы не иметь проблем с лишним весом, сердцем, сосудами, а также работой ЖКТ после употребления блюд из картофеля, последние нужно принимать в пищу в адекватном количестве, соответствующем энергозатратам и образу жизни. Главным образом стоит убедиться, что картофель не был приготовлен с большим количеством жира.
Бывают даже случаи, когда картофель проходит трёхкратную пропитку жиром: сначала его обжаривают до полуфабриката, затем окунают в жир в точке общепита и, наконец, сами клиенты окунают его в жирный соус. Так получается вкуснее, но и намного вреднее для организма, подчеркнул диетолог.
"Если использовать адекватные рецепты, то мы не будем добавлять в картофель лишние калории. Например, можно готовить его на пару, варить в мундире или жарить с минимальным количеством масла на сковороде с антипригарным покрытием", — заключил Андрей Бобровский.
Ранее учёные из Бостонского университета (США), наоборот, опровергли миф о вреде картофеля и нашли плюсы этого продукта в жареном виде.
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