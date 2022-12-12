Названы три простых способа приготовления диетической картошки

Картофель сам по себе безвреден для здоровья и фигуры. Набор лишнего веса он провоцирует только в сочетании с использованием жира в процессе приготовления. Об этом рассказал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

В интервью радио Sputnik он отметил: чтобы не иметь проблем с лишним весом, сердцем, сосудами, а также работой ЖКТ после употребления блюд из картофеля, последние нужно принимать в пищу в адекватном количестве, соответствующем энергозатратам и образу жизни. Главным образом стоит убедиться, что картофель не был приготовлен с большим количеством жира.

Бывают даже случаи, когда картофель проходит трёхкратную пропитку жиром: сначала его обжаривают до полуфабриката, затем окунают в жир в точке общепита и, наконец, сами клиенты окунают его в жирный соус. Так получается вкуснее, но и намного вреднее для организма, подчеркнул диетолог.

"Если использовать адекватные рецепты, то мы не будем добавлять в картофель лишние калории. Например, можно готовить его на пару, варить в мундире или жарить с минимальным количеством масла на сковороде с антипригарным покрытием", — заключил Андрей Бобровский.