Названы страны Европы, население которых много тратит на еду

В Европе меньше всего на еду тратят жители Люксембурга, а больше всех — казахстанцы. Россия в таком рейтинге занимает 31-ю строчку. Такая статься расходов в бюджете семей является одним из важных экономических и социальных показателей, характеризующих условия жизни граждан в стране.Чем выше доля расходов на еду в семейной бухгалтерии, тем ниже уровень обеспеченности в этом государстве, поясняют эксперты.

Рейтинг, подготовленный экспертами РИА "Новости", свидетельствует о существенных различиях доли расходов на продукты питания в структуре семейных бюджетов стран Европы. Верхнюю часть рейтинга составляют экономически развитые западноевропейские страны.

Так, жители Люксембурга тратят на еду только 8,4% бюджета. в Нидерландах и Великобритании — 8,7% и 10,5% соответственно. Больше других тратят на пропитание граждан бывших республик СССР и государств Восточной Европы. Последнее место занимает Казахстан (53%). Более 35% — в Молдавии, Северной Македонии, Белоруссии и Болгарии. Россия на 31-м месте. Её ближайшими соседями по рейтингу являются Литва и Румыния.

На вредные привычки меньше других тратят Люксембург, Германия, Португалия, Кипр и Испания. Наиболее высокая доля расходов здесь у Румынии (8,1%), Финляндии (5,3%) и Болгарии (5%). Россия расположилась в третьей десятке рейтинга, занимая вместе со Словакией 23-24 места. На общественное питание и гостиницы большая доля тратится в Швейцарии — 1,2%. В первую пятёрку входят Греция (8,9%), Кипр (8,9%), Португалия (8,8%) и Великобритания (8,7%). Россия по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей в 2,9%. Наименьший показатель у Румынии (1,4%), Казахстана (1,9%) и Молдавии (2,2%).Чем выше этот показатель, тем благополучнее условия жизни в стране. Но стоит учесть, что на это оказывают и исторические привычки населения.

Лидерами расходов на досуг и культуру являются западноевропейские страны — Австрия (13,4%), Великобритания (13,0%) и Швеция (11,5%). Самую низкую долю расходов на эту статью имеют жители Казахстана (1,5%). Также менее 2% своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Черногории и Северной Македонии. Россия находится примерно в середине списка европейских стран с 5,6%.