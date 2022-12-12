Никаких "женщин" и "мужчин": Российским врачам составили список запретных слов

Минздрав опубликовал рекомендации для медперсонала, как общаться с пациентами при дистанционной работе. В них содержатся и сценарии "грамотных ответов на возражения", отработка жалоб, список недопустимых в беседе слов. Ведомство ссылается на то, что подобные скрипты ориентированы на пациента и давно применяются в частной практике.

"Недопустимы в употреблении фразы и интонации: демонстрирующие безучастность и безразличие; трактуемые как попытка уйти от ответственности или прямо говорящие о безответственности; отражающие безынициативность или нежелание помочь; любые оценочные суждения, прямые или завуалированные оскорбления", — цитирует документ "Коммерсант".

Среди запрещённых в разговоре с пациентами слов такие, как "женщина", "девушка", "молодой человек", "мужчина". Вместо этого нужно обращаться по имени либо на вы. Медперсоналу также нужно исключить "нет" и "нельзя", "невозможно" и другие отрицания. Можно заменить их на "я предлагаю", "можно оформить по-другому", "получится, только если", "в нашем с вами случае возможно только" и так далее.

В рекомендациях также регламентировано и время приёма. Так, например, офтальмолог может потратить на человека 14 минут. Участковому терапевту, педиатру или врачу общей практики предлагается завершить общение с пациентом за 15 минут, гинекологу отводится 22 минуты, хирургу — 26, а стоматологу — 44 минуты.