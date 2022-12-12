Пушилин заявил о продвижении войск по всей линии соприкосновения в ДНР
Российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин комментирует ситуацию на линии соприкосновения. Видео © Telegram / pushilindenis
"По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперёд", — сказал он.
Пушилин пояснил, что на одних участках это может быть 100–200 метров в день, а где-то важны и 20 метров, если улучшаются позиции российских подразделений.
Ранее сообщалось, что российские военные значительно продвинулись на Артёмовском направлении. Как рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, российские силы достигли огневого контроля всех основных дорог.
Telegram / pushilindenis