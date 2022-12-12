Пушилин заявил о продвижении войск по всей линии соприкосновения в ДНР

Российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Глава ДНР Денис Пушилин комментирует ситуацию на линии соприкосновения. Видео © Telegram / pushilindenis

"По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперёд", — сказал он.

Пушилин пояснил, что на одних участках это может быть 100–200 метров в день, а где-то важны и 20 метров, если улучшаются позиции российских подразделений.