Шольц призвал граждан Германии выходить на пенсию не раньше 67 лет

Граждане Германии в последнее время стали всё чаще выходить на пенсию раньше установленного времени. Правительство намерено противодействовать этому, добиваться, чтобы больше работников трудились до пенсионного возраста, который в ФРГ составляет 67 лет. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Важно увеличить долю тех, кто реально может работать до пенсионного возраста", — сказал глава правительства.

Он отметил, что, с точки зрения правительства, граждане страны должны выходить на пенсию именно в 67 лет, а не в 63 или 64 года, как многие стали делать. Канцлер признал, что для некоторых это будет сложно.

Также Шольц высказался за увеличение доли женщин на рынке труда. Правда, для этого нужно будет ввести продлённый день в яслях, детсадах и школах, заявил глава правительства.

Нужно отметить, что в Германии давно звучат призывы поднять пенсионный возраст до 70 лет, однако правящие партии чётко прописали в коалиционном соглашении, что не намерены пока этого делать.