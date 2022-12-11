Гаджимагомедов стал чемпионом IBA среди профессионалов

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов одержал победу над испанским спортсменом Энмануэлем Рейесом Пла на турнире Международной ассоциации бокса (IBA) среди профессионалов. Бой прошёл в Абу-Даби, где проводится конгресс организации.

Гаджимагомедов обладал преимуществом в ходе всего поединка и одержал победу единогласным решением судей. Он выходил на бой под флагом РФ, зарубежный ведущий объявил его на на русском языке. Титул чемпиона IBA среди профессионалов спортсмену вручил в прошлом абсолютный чемпион мира Рой Джонс – младший.

Гаджимагомедов — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, чемпион мира и победитель Европейских игр в 2019 году, серебряный призёр чемпионата Европы 2017 года. В свою очередь, Рейес — серебряный призёр чемпионата Европы 2022 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года.