"Держался из последних сил": Данко стало плохо после задержания в аэропорту Кишинёва

Двое суток, проведённых в аэропорту Кишинёва в подвешенном состоянии, сказались на самочувствии 53-летнего российского певца Данко (настоящее имя — Александр Фадеев). Как рассказала супруга знаменитости, стрессовая ситуация сказалась на артериальном давлении, артист с трудом справился с навалившимся стрессом. Пять дней он не спал нормально.

"Над ним ведь просто издевались! В итоге в Питер Саша добрался истощённый, в очень плохом состоянии. Но держался из последних сил, чтобы выступить. Всё-таки он уже не мальчик. Слава богу, что муж не пьёт и не курит, иначе точно не выдержал бы такой нагрузки", — передаёт сайт kp.ru слова жены Данко Марии Силуяновой.

В Петербург, где у Данко было запланировано выступление на большом сборном шоу "Дискотека 90-х", певец добирался сложным маршрутом: из Кишинёва на самолёте — в Ереван, оттуда — в Москву, следом — в Северную столицу. А до этого, чтобы добраться в Молдавию, Данко двое суток ехал на поезде из Крыма в Москву, летел в Ереван, оттуда — в Кишинёв, где и застрял на две ночи в таможенной зоне.

Сейчас Фадеев хоть и говорит, что у него чуть не случился инфаркт, но от врачей отмахивается. Рассказывает, что могло произойти всё что угодно, так как на территории аэропорта ему говорили одно, а делали другое. Он даже допускает такую мысль, что было бы, если, например, ему подкинули бы наркотики. Но тем не менее артист признаётся, что, несмотря на возникшие трудности с гастролями в Молдавии, отказываться от своей позиции, послужившей причиной инцидента, не собирается.

"Я как поддерживал, так и буду поддерживать Россию, буду жить в Крыму, буду публично высказываться. Это моя Родина — другой у меня нет", — сказал Данко.