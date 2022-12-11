Певца Данко не пустили на собственный концерт в Кишинёве из-за поддержки СВО

Молдавские пограничники не пустили на собственный концерт в Кишинёве российского певца Данко (настоящее имя — Александр Фадеев). Чтобы вернуться домой, 53-летнему артисту пришлось две ночи провести в аэропорту, прежде чем сесть на обратный рейс. Также при задержании пограничники отобрали у него паспорт, сообщает сайт kp.ru.

"Когда самолёт приземлился в Кишинёве, Сашу — одного-единственного со всего рейса — задержали сотрудники погранслужбы. Мол, ему въезд в страну запрещён по политическим причинам, а именно: из-за поддержки России, проживания в Крыму и поездок в Донбасс", — рассказала жена исполнителя Мария Силуянова.

При этом свободных мест на ближайших рейсах до Еревана, откуда Данко прибыл в Кишинёв, не было. Поэтому певцу пришлось почти двое суток сидеть в аэропорту, чтобы улететь по билету, который ему изначально купили организаторы концерта. Ситуация осложнялась тем, что артисту пришлось находиться в воздушной гавани практически без денег, ведь российские карты в Молдавии не принимают. К счастью, Данко помогли опять же организаторы концерта, которые передали ему немного местной валюты. Сейчас певец находится в Санкт-Петербурге с новым концертом, а жителям Кишинёва он уже принёс извинения за несостоявшееся выступление.