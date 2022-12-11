Олимпийский чемпион Тищенко победил немца Манна на турнире в Екатеринбурге
Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро, обладатель титула WBC International российский боксёр Евгений Тищенко в поединке в первом тяжёлом весе в Екатеринбурге победил немца Артура Манна.
Главный поединок турнира RCC Boxing проходил в формате 10 раундов. Он завершился победой Тищенко единогласным решением судей — 99:89, 99:89, 100:88. В шестом раунде 31‑летний россиянин отправил немца в нокдаун дважды. В арсенале Евгения 11 побед (семь — нокаутом) при одном поражении.
Ранее Лайф сообщал о том, что Международная ассоциация бокса (IBA) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В ассоциации отметили необходимость оставаться политически нейтральными и независимыми и призвали к миру.
VK / RCC Boxing