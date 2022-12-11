"Мы припёрты к стене": Вучич назвал этот день самым тяжёлым

Президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым трудным днём за то время, что находится на руководящих постах в республике. Причиной стала эскалация в Косове и Метохии.

"Мы припёрты к стене. Для меня это самый тяжёлый день за всё время, пока я президент Сербии или глава правительства", — сказал Вучич.

Президент добавил, что народ переживает тяжёлую ночь и он должен быть со своими людьми. Вучич рассказал о заверениях сил для Косова, что "не будет никаких насильственных действий".

"Мы приняли определённые меры для защиты нашей страны", — приводит Pink слова Вучича после заседания Совбеза страны.

Лидер Сербии также отреагировал на совместное заявление посольств США в Белграде и Приштине. Американские диппредставительства призывали убрать баррикады на севере Косова и прекратить угрозы насилием. Вучич заявил, что ждал этого заявления. Косово он назвал детищем США, которое они теперь защищают.

"Речь идёт о попытке положить конец сербской проблеме в Косове, в которой участвуют [косовский премьер Альбин] Курти, власти Приштины и значительная часть международного сообщества", — сказал Вучич.

Напомним, ранее на КПП между Косовом и Метохией и Центральной Сербией был задержан бывший полицейский-серб. Сербское население отреагировало на это созданием баррикад на трассах, вышло на акции протеста. Туда были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX) и сотрудники Международных сил НАТО в Косове (KFOR).