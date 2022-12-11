"Тревожный звонок": Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в ЕС
Боррель: ЕС истощил свои запасы, помогая Украине оружием
В Евросоюзе истощились военные запасы из-за помощи Киеву вооружением. Об этом заявил в своём блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы дали оружие Украине, но, делая это, поняли, что наши военные запасы истощились", — написал Боррель в своём блоге.
Он добавил, что конфликт на Украине стал для Евросоюза "тревожным звонком" относительно военных возможностей объединения.
Лайф рассказывал, что ранее Боррель выступил за наращивание военных расходов Европы к 2025 году более чем на 30%, а это примерно 70 миллиардов евро.
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