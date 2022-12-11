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11 декабря, 19:39

"Тревожный звонок": Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в ЕС

Боррель: ЕС истощил свои запасы, помогая Украине оружием

В Евросоюзе истощились военные запасы из-за помощи Киеву вооружением. Об этом заявил в своём блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы дали оружие Украине, но, делая это, поняли, что наши военные запасы истощились", — написал Боррель в своём блоге.

Он добавил, что конфликт на Украине стал для Евросоюза "тревожным звонком" относительно военных возможностей объединения.

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Лайф рассказывал, что ранее Боррель выступил за наращивание военных расходов Европы к 2025 году более чем на 30%, а это примерно 70 миллиардов евро.

Обложка ©

Flickr / fotomaec

Анатолий Симоненко

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