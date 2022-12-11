"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 декабря, 19:08

СМИ узнали о желании Дзюбы вернуться в Россию

Sport24: Дзюба желает продолжить карьеру в российском футбольном клубе

Российский футболист Артём Дзюба желает продолжить карьеру в отечественном футбольном клубе. Об этом сообщает портал Sport24. По его данным, представители игрока пока не ведут активных переговоров с объединениями и занимают выжидательную позицию.

Источники сообщили изданию, что диалог футболиста с зарубежными клубами будет возобновлён после завершения чемпионата мира в Катаре. Приоритетный вариант для игрока — вернуться в Россию.

"Просто терпеть не могу": Дзюба объяснил, почему плохо относится к сборной Польши

"Просто терпеть не могу": Дзюба объяснил, почему плохо относится к сборной Польши

Напомним, что 34-летний Дзюба расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Как уточнялось, решение было принято по обоюдному согласию сторон. Сейчас форвард находится без команды. При этом Дзюба объяснил своё решение тем, что хочет играть и "получать удовольствие".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров