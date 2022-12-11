СМИ узнали о желании Дзюбы вернуться в Россию
Sport24: Дзюба желает продолжить карьеру в российском футбольном клубе
Российский футболист Артём Дзюба желает продолжить карьеру в отечественном футбольном клубе. Об этом сообщает портал Sport24. По его данным, представители игрока пока не ведут активных переговоров с объединениями и занимают выжидательную позицию.
Источники сообщили изданию, что диалог футболиста с зарубежными клубами будет возобновлён после завершения чемпионата мира в Катаре. Приоритетный вариант для игрока — вернуться в Россию.
Напомним, что 34-летний Дзюба расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Как уточнялось, решение было принято по обоюдному согласию сторон. Сейчас форвард находится без команды. При этом Дзюба объяснил своё решение тем, что хочет играть и "получать удовольствие".
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ТАСС / Сергей Бобылев