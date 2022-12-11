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11 декабря, 18:38

"Локомотив" сделал "Крыльям Советов" предложение по трансферу сразу трёх игроков

Московский "Локомотив" хочет усилить команду игроками самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщает издание "Чемпионат", ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Так, столичный клуб уже сделал соответствующее предложение по полузащитникам Роману Ежову и Максиму Глушенкову. Также железнодорожники хотят видеть в своём составе нападающего Сергея Пиняева. Однако согласятся ли самарцы продать трёх игроков, пока не известно.

"Локомотив" потеряет полузащитника, которого купил в сентябре

"Локомотив" потеряет полузащитника, которого купил в сентябре

Ранее экс-футболист "Локомотива" Родолфо назвал результаты команды катастрофой. Он раскритиковал руководство железнодорожников за игру и результаты в текущем сезоне РПЛ, отметив, что клуб летит в пропасть. В нынешнем сезоне "Локомотив" набрал всего 13 очков в 17 матчах и расположился на 14-м месте в таблице.

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VK / ФК "Локомотив"

Наталья Исакова

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