В Иране футболиста приговорили к смертной казни за участие в протестах

Из-за участия в народных протестах бывшего игрока иранских футбольных клубов "Трактор" и "Рах Ахан" Амира Наср Азадани приговорили к смертной казни через повешение. Об этом сообщает Iran Wire .

Как пишет издание, спортсмена, которого обвиняют в ведении "войны против Бога", арестовали в конце ноября, а после его имя появилось в списке из 28 человек, осуждённых на смертную казнь.