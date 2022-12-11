В Иране футболиста приговорили к смертной казни за участие в протестах
Из-за участия в народных протестах бывшего игрока иранских футбольных клубов "Трактор" и "Рах Ахан" Амира Наср Азадани приговорили к смертной казни через повешение. Об этом сообщает Iran Wire.
Как пишет издание, спортсмена, которого обвиняют в ведении "войны против Бога", арестовали в конце ноября, а после его имя появилось в списке из 28 человек, осуждённых на смертную казнь.
Лайф сообщал, что в сентябре в Иране вспыхнула волна протестов, причиной которых послужила смерть приехавшей из Ирака 22-летней Махсы Амини после задержания из-за "неправильного" хиджаба. Митингующие, возмущённые данным случаем, требовали смягчения религиозных законов. А в полиции нравов утверждали, что девушка умерла от сердечного приступа. Правоохранители назвали её смерть случайной.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amirnasrazadaani