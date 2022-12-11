Российский танкер с нефтью войдёт в пролив Босфор 12 декабря
В понедельник вход в пролив Босфор совершит единственный российский танкер с сырой нефтью, который сейчас находится у его границ. Об этом сообщил Минтранс Турции. Там указали, что танкер предоставил письмо, которое подтверждает его страхование.
"Завтра он совершит вход в пролив Босфор. Других российских танкеров, гружённых сырой нефтью, ожидающих прохода через проливы, нет", — сказано в сообщении.
Лайф писал о том, что пробка у берегов Турции из танкеров образовалась после начала действия эмбарго и потолка цен на российскую нефть. По мнению авторов Financial Times, это является первым показателем того, что введение эмбарго подорвёт поставки по всему миру.
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