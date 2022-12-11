Российский танкер с нефтью войдёт в пролив Босфор 12 декабря

В понедельник вход в пролив Босфор совершит единственный российский танкер с сырой нефтью, который сейчас находится у его границ. Об этом сообщил Минтранс Турции. Там указали, что танкер предоставил письмо, которое подтверждает его страхование.

"Завтра он совершит вход в пролив Босфор. Других российских танкеров, гружённых сырой нефтью, ожидающих прохода через проливы, нет", — сказано в сообщении.