В Белом доме рассказали о самочувствии обменянной на Бута баскетболистки Грайнер

Освобождённая из российской тюрьмы американская баскетболистка Бриттни Грайнер пребывает в очень хорошем расположении духа, с ней всё в порядке. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"По нашим данным, она в очень хорошем настроении и в добром здравии", — приводит телеканал ABC News его слова.

Кирби добавил, что сейчас 32-летняя баскетболистка находится в военном медицинском центре в Техасе. Как он объяснил, это необходимо для того, чтобы убедиться, что Грайнер готова обратно интегрироваться в американское общество. При этом, сколько спортсменка ещё там пробудет, представитель Белого дома уточнять не стал.