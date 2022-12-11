Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что победа в чемпионате мира по футболу была самой амбициозной мечтой в его карьере. Так игрок прокомментировал вылет национальной команды страны с ЧМ-2022 в Катаре.

"Победа Португалии в чемпионате мира была самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много международных титулов, но поставить название нашей страны на самый высокий уровень в мире было моей самой большой мечтой. Я много боролся за эту мечту", — написал Роналду в соцсетях.

Футболист отметил, что за пять матчей чемпионата мира, в которых удавалось забивать голы, отдал все свои силы. При этом он подчеркнул, что его преданность Португалии не изменилась — он никогда не отвернулся бы от товарищей по команде и страны.