Чтобы обменять осуждённую в России за наркотики баскетболистку Бриттни Грайнер на гражданина РФ Виктора Бута, США были вынуждены пойти на сложные политические компромиссы. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на представителей американского правительства, пожелавших остаться инкогнито.

Бут получил 25-летний срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, а также денежном содействии терроризму. К моменту освобождения он отсидел около 15 лет. По данным источников издания, многие чиновники Минюста США выступили против обмена Бута на Грайнер.

"Если бы она была моей родственницей, я бы пошёл на обмен. Однако менять известного международного торговца оружием на баскетболистку — это безумие", — подчеркнул собеседник издания.

При этом Бут отвергал обвинения. По данным собеседника издания, США довольно болезненно восприняли отказ России включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уилана, который сидит в российской тюрьме по обвинению в шпионаже.

Представители американской стороны на протяжении нескольких месяцев добивались обмена Бута на Уилана и Грайнер, при этом Москва требовала включить в список на обмен россиянина Вадима Красикова (известного также как Владимир Соколов), который якобы ранее имел отношение к российским спецслужбам. Но власти ФРГ дали понять, что подобный обмен является "неудачным решением".