Россиянин Сергей Платов вошёл в состав комиссии Международной федерации киберспорта
В состав комиссии спортсменов Международной федерации киберспорта (IESF) вошёл россиянин Сергей Платов (Strog). Об этом сообщили в Федерации киберспорта России.
Там уточнили, что он займётся защитой прав киберспортсменов, будет помогать в регулировании деятельности федерации, а также представлять Россию на международной арене.
"Российский киберспортсмен уже приступил к обязанностям и дал свои рекомендации международной федерации относительно проходящего сейчас чемпионата мира", — передаёт ТАСС сообщение IESF.
Летом 2022 года Сергей Платов одержал победу в Кубке России по киберспорту в дисциплине Tekken 7.
Ранее Лайф писал о том, что на чемпионате мира по киберспорту на Бали команда России по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) заняла третье место.