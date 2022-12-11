Россиянин Сергей Платов вошёл в состав комиссии Международной федерации киберспорта

В состав комиссии спортсменов Международной федерации киберспорта (IESF) вошёл россиянин Сергей Платов (Strog). Об этом сообщили в Федерации киберспорта России.

Там уточнили, что он займётся защитой прав киберспортсменов, будет помогать в регулировании деятельности федерации, а также представлять Россию на международной арене.

"Российский киберспортсмен уже приступил к обязанностям и дал свои рекомендации международной федерации относительно проходящего сейчас чемпионата мира", — передаёт ТАСС сообщение IESF.

Летом 2022 года Сергей Платов одержал победу в Кубке России по киберспорту в дисциплине Tekken 7.