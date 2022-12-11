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11 декабря, 16:58

Плодовитые кролики создали "стихийный заповедник" в лесу под Челябинском на радость жителям

Под Челябинском сбежавшие из дома кролики расплодились и теперь радуют местных жителей

В Челябинской области кролики сбежали от хозяев, расплодились в глухом лесу и теперь радуют местных жителей. Лайф узнал, как всё это произошло.

Под Челябинском сбежавшие из дома кролики расплодились и теперь радуют местных жителей. Видео © LIFE

Всё началось с того, что Иван Бойда завёл ушастых разных пород у себя на участке в Кусинском районе. От него сбежали несколько бургундцев и обосновались в ближайшем лесу. Там их привлекли большие тюки сена, которые стали для пушистых не только домом, но и кормом. В таких условиях кролики начали размножаться с бешеной скоростью — сейчас их количество приближается к сотне.

Однако вместо того, чтобы возвращать беглецов домой, Бойда добавил в стаю представителей другой породы, в результате чего в банде появились кролики новых цветов. Охраняют милых животных от хищников местные собаки. Теперь посмотреть на символ наступающего года довольно часто приезжают семьи с детьми со всего района.

"Это очень шустрые зверьки. На них смотреть — просто можно залипнуть, просто сидишь, смотришь и думаешь: "Боже мой, что это такое?" А когда люди приходят, у них тут взрыв мозга происходит. Я думаю, что для кроликов это "пять звёзд" отель, суперлюкс", — рассказал владелец Иван Бойда.

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Ранее Лайф писал, что в Сахалинской области дикая лиса пристала к рыбачкам, чтобы те покормили её. Женщины предположили, что лиса хочет наесться на всю зиму.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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