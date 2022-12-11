"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 декабря, 16:45

В Воронеже произошёл пожар в здании общежития

В Воронеже случился пожар в девятиэтажном здании общежития на улице Берёзовая Роща. Возгорание произошло на восьмом этаже, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар в общежитии в Иркутске. Видео © VK / Все и обо всём

"В результате пожара в многоквартирном девятиэтажном доме повреждены огнём домашние вещи в комнате на восьмом этаже на площади 30 кв. м", — уточнили в ведомстве.

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пожара в усадьбе Лопухиных в центре Москвы

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пожара в усадьбе Лопухиных в центре Москвы

Там добавили, что при пожаре пострадали люди. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 26 жильцов. Всего к тушению привлекалось 46 человек.

Ранее Лайф сообщал о том, что в посёлке Молодёжный Иркутской области загорелся семейный спа-клуб на улице Трактовой.

Обложка ©

VK / Все и обо всём

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров