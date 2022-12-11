В Воронеже произошёл пожар в здании общежития

В Воронеже случился пожар в девятиэтажном здании общежития на улице Берёзовая Роща. Возгорание произошло на восьмом этаже, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар в общежитии в Иркутске. Видео © VK / Все и обо всём

"В результате пожара в многоквартирном девятиэтажном доме повреждены огнём домашние вещи в комнате на восьмом этаже на площади 30 кв. м", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что при пожаре пострадали люди. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 26 жильцов. Всего к тушению привлекалось 46 человек.