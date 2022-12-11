Двое детей пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
В Донецке в результате очередного обстрела со стороны украинских войск пострадали двое детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Поступила информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов Киевского района. <...> На улице Батищева пострадало двое детей — мальчик 2011 года рождения и девочка 2019 года рождения", — написал он в телеграм-канале.
Также в результате обстрелов ранения получили женщины 1935-го и 1951 года рождения, добавил Кулемзин. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Ранее в ДНР сообщили о жертвах в Донецке после обстрела со стороны ВСУ 9 декабря. Украинские военные выпустили по Ворошиловскому району города около двух десятков снарядов.
ТАСС / Валентин Спринчак