Двое детей пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

В Донецке в результате очередного обстрела со стороны украинских войск пострадали двое детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Поступила информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов Киевского района. <...> На улице Батищева пострадало двое детей — мальчик 2011 года рождения и девочка 2019 года рождения", — написал он в телеграм-канале.

Также в результате обстрелов ранения получили женщины 1935-го и 1951 года рождения, добавил Кулемзин. Информация о состоянии пострадавших уточняется.