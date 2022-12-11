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11 декабря, 16:43

Двое детей пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

В Донецке в результате очередного обстрела со стороны украинских войск пострадали двое детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Поступила информация о пострадавших мирных жителях в результате обстрелов Киевского района. <...> На улице Батищева пострадало двое детей — мальчик 2011 года рождения и девочка 2019 года рождения", — написал он в телеграм-канале.

Также в результате обстрелов ранения получили женщины 1935-го и 1951 года рождения, добавил Кулемзин. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Здание проектного института в Донецке повреждено в результате обстрелов ВСУ

Здание проектного института в Донецке повреждено в результате обстрелов ВСУ

Ранее в ДНР сообщили о жертвах в Донецке после обстрела со стороны ВСУ 9 декабря. Украинские военные выпустили по Ворошиловскому району города около двух десятков снарядов.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Наталья Исакова

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