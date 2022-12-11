Эрдоган пообещал предоставить Украине гуманитарную помощь для преодоления "тяжёлой зимы"

Анкара предоставит Киеву гуманитарную помощь для преодоления "тяжёлой зимы". Об этом в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Эрдоган отметил в разговоре, что [Анкара] продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжёлые зимние месяцы", — сообщили в пресс-службе администрации президента Турции.