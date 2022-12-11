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11 декабря, 16:53

Эрдоган пообещал предоставить Украине гуманитарную помощь для преодоления "тяжёлой зимы"

Анкара предоставит Киеву гуманитарную помощь для преодоления "тяжёлой зимы". Об этом в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Эрдоган отметил в разговоре, что [Анкара] продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжёлые зимние месяцы", — сообщили в пресс-службе администрации президента Турции.

Зеленский раскрыл темы разговора с Эрдоганом

Зеленский раскрыл темы разговора с Эрдоганом

Ранее сегодня Эрдоган созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в администрации турецкого лидера, в ходе разговора была затронута тема зернового коридора. Так, Эрдоган отметил, что благодаря совместным усилиям нуждающимся странам обеспечена доставка свыше 13 миллионов тонн сельхозпродукции.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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