"Уходим с высоко поднятой головой": Бекхэм поддержал сборную Англии после вылета с ЧМ в Катаре

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал национальную команду после вылета с чемпионата мира по футболу в Катаре. Он отметил, что, несмотря на такой исход, болельщики могут гордиться выступлением подопечных Гарета Cаутгейта на мундиале.

"Просыпаться после вылета — это худшее чувство, но наши игроки, Гарет Cаутгейт (тренер сборной Англии. — Прим. Лайфа), персонал и все болельщики могут гордиться командой. <...> В следующий раз будет другой финал. Мы уходим с высоко поднятой головой", — написал 47-летний спортсмен в соцсетях.

Дэвид Бекхэм — один из самых известных английских футболистов последних десятилетий. Полузащитник выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", ПСЖ и "Лос-Анджелес Гэлакси". За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом Английской премьер-лиги, выигрывал чемпионаты Испании, Франции и США, а также брал Лигу чемпионов.