Вучич выступил с резким заявлением по кризисной ситуации в Косове и Метохии

Приштина при помощи политики террора намерена покончить с "сербской проблемой" в Косове и Метохии. Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич.

В интервью национальному телевидению после заседания Совета безопасности он заявил, что косовская полиция при поддержке спецназа сегодня вновь вторглась на территорию этого края, населённого сербами. А "международное сообщество притворяется, что их и не видели".

"Это похоже на попытку решения сербской проблемы на севере Косова и Метохии, в которой участвуют не только [премьер непризнанного Косова Альбин] Курти и приштинские власти, но и добрая часть международного сообщества, которая делает вид, что не видит, что происходит", — сказал Вучич.

Он также заявил, что США и косово-албанские власти в Приштине не соблюдают ни одного акта и ранее достигнутого соглашения. Это стало реакцией на угрозу премьера самопровозглашённой Республики Косово провести операцию своими силами, если контингент KFOR не уберёт с дорог на севере края баррикады косовских сербов.

На этом фоне Вучич по завершении экстренного заседания Совета национальной безопасности призвал сербов и албанцев в Косове и Метохии сохранить мир.

"Мы приняли соответствующие меры для защиты нашей родины, я отдал самые важные приказы, Совет национальной безопасности их принял. Я горжусь нашими солдатами и полицейскими. Прежде чем они получат какой-либо приказ о повышении [уровня] боеготовности, миллион раз до этого мы постараемся сохранить мир", — сказал лидер Сербии.

Напомним, ранее на КПП между Косовом и Метохией и Центральной Сербией был задержан бывший полицейский-серб. Сербское население отреагировало на это созданием баррикад на трассах, вышло на акции протеста. Туда были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX) и сотрудники Международных сил НАТО в Косове (KFOR).