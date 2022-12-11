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11 декабря, 19:02

В Эр-Рияде усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть

Глава саудовского Минэнерго не видит ощутимых результатов от потолка цен на нефть из РФ

На данный момент каких-либо ощутимых результатов от установления потолка цен на российскую нефть нет, впрочем, как и полной уверенности, что новая ограничительная мера Евросоюза в принципе будет работать. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман.

"Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то чётких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано", — сказал он, выступая на форуме в Эр-Рияде.

Министр считает, что при анализе ситуации на мировых нефтяных рынках необходимо, в частности, учитывать реакцию Москвы на подобные рестрикции. Глава саудовского Минэнерго также назвал ряд факторов, которые будут в 2023 году влиять на стоимость энергоресурсов, среди них есть и антиковидные ограничения в Китае.

Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть

Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не понесёт потерь из-за потолка цен на нефть. По словам главы государства, Москва делает скидку на топливо целому ряду партнёров, поэтому всё сходится к примерно той же цене, на уровне которой и были установлены ограничения.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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