В Эр-Рияде усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть

На данный момент каких-либо ощутимых результатов от установления потолка цен на российскую нефть нет, впрочем, как и полной уверенности, что новая ограничительная мера Евросоюза в принципе будет работать. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман.

"Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то чётких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано", — сказал он, выступая на форуме в Эр-Рияде.

Министр считает, что при анализе ситуации на мировых нефтяных рынках необходимо, в частности, учитывать реакцию Москвы на подобные рестрикции. Глава саудовского Минэнерго также назвал ряд факторов, которые будут в 2023 году влиять на стоимость энергоресурсов, среди них есть и антиковидные ограничения в Китае.