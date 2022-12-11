В Эр-Рияде усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
Глава саудовского Минэнерго не видит ощутимых результатов от потолка цен на нефть из РФ
На данный момент каких-либо ощутимых результатов от установления потолка цен на российскую нефть нет, впрочем, как и полной уверенности, что новая ограничительная мера Евросоюза в принципе будет работать. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман.
"Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то чётких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано", — сказал он, выступая на форуме в Эр-Рияде.
Министр считает, что при анализе ситуации на мировых нефтяных рынках необходимо, в частности, учитывать реакцию Москвы на подобные рестрикции. Глава саудовского Минэнерго также назвал ряд факторов, которые будут в 2023 году влиять на стоимость энергоресурсов, среди них есть и антиковидные ограничения в Китае.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не понесёт потерь из-за потолка цен на нефть. По словам главы государства, Москва делает скидку на топливо целому ряду партнёров, поэтому всё сходится к примерно той же цене, на уровне которой и были установлены ограничения.
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