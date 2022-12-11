Начальник Генштаба ВС Белоруссии Гулевич: Падение ракеты в Польше спланировано
Инцидент с падением ракеты в Польше был намеренным, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич. Он уточнил, что целью произошедшего было провоцирование большей конфронтации Запада и РФ вплоть до конфликта.
"Что касается падения ракеты на территории Польши, то наиболее вероятно, что это было специально спланировано, чтобы втянуть страны Запада в ещё более жёсткую конфронтацию с Россией вплоть до развязывания агрессии, конфликта", — сказал Гулевич в интервью телеканалу СТВ.
По его мнению, складывается впечатление — и оно с каждым днём становится всё более устойчивым, что страны Запада пытаются спровоцировать Россию и Белоруссию "на какие-то активные действия, которые могут быть истолкованы в их пользу". При этом, по словам начгенштаба РБ, для осуществления этих целей западные государства максимально используют Вооружённые силы Украины, её силовой компонент. Он заявил, что обвинить Белоруссию в чём-то они не могут, одновременно в отношении Минска есть "предостаточно доказательств нарушения госграницы, агрессивных действий".
"Наших беспилотников (нарушающих границу. — Прим. Лайфа), в отличие от украинских, нет. То же самое по нарушению госграницы: осуществлена фотофиксация демонстративного нарушения госграницы (с украинской стороны. — Прим. Лайфа). Имеются оскорбления, заброс листовок", — продолжил Гулевич.
Ранее Лайф писал, что Белоруссия уличила Польшу в подготовке к наступательной войне. По словам замначальника Генштаба Белоруссии Валерия Гнилозуба, неслучайно власти Польши планируют повысить военные расходы до уровня не менее 3% от ВВП и довести численность вооружённых сил до 300 тысяч человек.
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