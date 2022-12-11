Начальник Генштаба ВС Белоруссии Гулевич: Падение ракеты в Польше спланировано

Инцидент с падением ракеты в Польше был намеренным, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич. Он уточнил, что целью произошедшего было провоцирование большей конфронтации Запада и РФ вплоть до конфликта.

"Что касается падения ракеты на территории Польши, то наиболее вероятно, что это было специально спланировано, чтобы втянуть страны Запада в ещё более жёсткую конфронтацию с Россией вплоть до развязывания агрессии, конфликта", — сказал Гулевич в интервью телеканалу СТВ.

По его мнению, складывается впечатление — и оно с каждым днём становится всё более устойчивым, что страны Запада пытаются спровоцировать Россию и Белоруссию "на какие-то активные действия, которые могут быть истолкованы в их пользу". При этом, по словам начгенштаба РБ, для осуществления этих целей западные государства максимально используют Вооружённые силы Украины, её силовой компонент. Он заявил, что обвинить Белоруссию в чём-то они не могут, одновременно в отношении Минска есть "предостаточно доказательств нарушения госграницы, агрессивных действий".

"Наших беспилотников (нарушающих границу. — Прим. Лайфа), в отличие от украинских, нет. То же самое по нарушению госграницы: осуществлена фотофиксация демонстративного нарушения госграницы (с украинской стороны. — Прим. Лайфа). Имеются оскорбления, заброс листовок", — продолжил Гулевич.