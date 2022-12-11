В Москве задержали мужчину, который рвался с "автоматом" в квартиру к соседям

В Москве полицейские задержали мужчину, рвавшегося в квартиру к соседям с "автоматом". Об этом заявили в столичном ГУ МВД РФ.

"Около 17:40 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Нижней Красносельской улице гражданин с предметом, похожим на автоматическое оружие, рвётся в квартиру соседей", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Злоумышленником оказался местный житель, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Стражи порядка предполагают, что буйный москвич угрожал соседям охолощённым оружием. Из квартиры задержанного полицейские изъяли ружьё и два карабина, гранату для игры в страйкбол, а также охолощённый автомат. В отношении мужчины составлены протоколы об административном правонарушении.