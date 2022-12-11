Прах патриарха китайской политики развеяли над морем в устье реки Янцзы

Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли с палубы военного судна вместе с лепестками цветов в море у устья реки Янцзы. По данным Xinhua , это произошло в соответствии с завещанием умершего и пожеланиями близких.

Напомним, Цзян Цзэминь скончался 30 ноября в возрасте 96 лет. В последние годы политический деятель страдал лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов. О том, что у Цзян Цзэминя серьёзные проблемы со здоровьем, стало известно после его отсутствия на праздновании 100-летия Коммунистической партии Китая, которое он ни за что бы не пропустил.