Прах патриарха китайской политики развеяли над морем в устье реки Янцзы
Прах бывшего председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли над морем в устье реки Янцзы
Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли с палубы военного судна вместе с лепестками цветов в море у устья реки Янцзы. По данным Xinhua, это произошло в соответствии с завещанием умершего и пожеланиями близких.
В церемонии участвовал первый секретарь Секретариата Центрального комитета Коммунистической партии страны и член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци. Траурное мероприятие также посетила вдова Ван Епин.
Напомним, Цзян Цзэминь скончался 30 ноября в возрасте 96 лет. В последние годы политический деятель страдал лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов. О том, что у Цзян Цзэминя серьёзные проблемы со здоровьем, стало известно после его отсутствия на праздновании 100-летия Коммунистической партии Китая, которое он ни за что бы не пропустил.
ТАСС / EPA / DIEGO AZUBEL