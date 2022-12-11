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11 декабря, 18:09

Прах патриарха китайской политики развеяли над морем в устье реки Янцзы

Прах бывшего председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли над морем в устье реки Янцзы

Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли с палубы военного судна вместе с лепестками цветов в море у устья реки Янцзы. По данным Xinhua, это произошло в соответствии с завещанием умершего и пожеланиями близких.

В церемонии участвовал первый секретарь Секретариата Центрального комитета Коммунистической партии страны и член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци. Траурное мероприятие также посетила вдова Ван Епин.

Умер "патриарх" китайской политики Цзян Цзэминь

Умер "патриарх" китайской политики Цзян Цзэминь

Напомним, Цзян Цзэминь скончался 30 ноября в возрасте 96 лет. В последние годы политический деятель страдал лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов. О том, что у Цзян Цзэминя серьёзные проблемы со здоровьем, стало известно после его отсутствия на праздновании 100-летия Коммунистической партии Китая, которое он ни за что бы не пропустил.

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ТАСС / EPA / DIEGO AZUBEL

Никита Осипов

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