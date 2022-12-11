Один человек погиб при пожаре в здании общежития в Воронеже

В результате пожара в девятиэтажном здании общежития в Воронеже погиб один человек. Об этом заявили в региональном главке МЧС. По данным представителя ведомства, на месте обнаружен труп мужчины, его личность устанавливается.

Информация о возгорании поступила спасателям в 17:41, а ликвидировано оно было в 18:53. На месте инцидента работали 10 расчётов пожарной охраны.

"По прибытии подразделений обнаружены сильное задымление в подъезде и жильцы, просящие помощи в окнах. Сотрудниками ПО эвакуировано 26 человек, спасено 12 человек при помощи масок спасаемого", — отметил представитель регионального ГУ МЧС.