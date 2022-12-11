В Белоруссии заявили, что совместная с РФ региональная группировка — фактор сдерживания

Совместная с РФ региональная группировка, которая развёрнута в Белоруссии, является фактором стратегического сдерживания. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил, первый заместитель Минобороны республики Виктор Гулевич.

"Россия — наш основной союзник. И мы проводим совместные мероприятия, потому что размещение группировки на нашей территории — это так же, как факт нашего стратегического сдерживания", — цитирует его телеканал СТВ.

По словам Гулевича, в рамках этих мероприятий Белоруссия может перенять передовые тактические приёмы и способы выполнения задач, которые характерны для современных конфликтов. При этом наличие у республики союзника в виде России способствует безопасности страны, подчеркнул начальник Генштаба Вооружённых сил.