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11 декабря, 17:18

В Белоруссии заявили, что совместная с РФ региональная группировка — фактор сдерживания

Совместная с РФ региональная группировка, которая развёрнута в Белоруссии, является фактором стратегического сдерживания. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил, первый заместитель Минобороны республики Виктор Гулевич.

"Россия — наш основной союзник. И мы проводим совместные мероприятия, потому что размещение группировки на нашей территории — это так же, как факт нашего стратегического сдерживания", — цитирует его телеканал СТВ.

По словам Гулевича, в рамках этих мероприятий Белоруссия может перенять передовые тактические приёмы и способы выполнения задач, которые характерны для современных конфликтов. При этом наличие у республики союзника в виде России способствует безопасности страны, подчеркнул начальник Генштаба Вооружённых сил.

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Ранее Гулевич заявил, что наибольшую тревогу вызывает граница с Украиной. Он подчеркнул, что киевские власти приняли беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что когда-то связывало две страны.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов

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