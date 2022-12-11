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11 декабря, 17:08

В Генштабе Белоруссии заявили, что наибольшую тревогу вызывает граница с Украиной

Граница с Украиной в сложившихся обстоятельствах вызывает у Белоруссии наибольшую тревогу. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил республики, первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

"Мы уделяем внимание каждому из рубежей нашей Родины: это северо-западное, западное направление и южное. Естественно, что наибольшую тревогу вызывают наши южные рубежи, граница с Украиной", — приводит белорусский телеканал СТВ его слова.

Гулевич подчеркнул, что киевские власти приняли беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что когда-то связывало две страны. При этом никаких предпосылок для того, что Минск якобы готовит нападение на Украину, с белорусской стороны нет.

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Ранее Лайф рассказывал, что боец Вооружённых сил Украины незаконно пересёк границу с Белоруссией. Действия вооружённого солдата попали на камеры.

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Telegram / Минобороны Республики Беларусь

Наталья Исакова

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