В Генштабе Белоруссии заявили, что наибольшую тревогу вызывает граница с Украиной

Граница с Украиной в сложившихся обстоятельствах вызывает у Белоруссии наибольшую тревогу. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил республики, первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

"Мы уделяем внимание каждому из рубежей нашей Родины: это северо-западное, западное направление и южное. Естественно, что наибольшую тревогу вызывают наши южные рубежи, граница с Украиной", — приводит белорусский телеканал СТВ его слова.

Гулевич подчеркнул, что киевские власти приняли беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что когда-то связывало две страны. При этом никаких предпосылок для того, что Минск якобы готовит нападение на Украину, с белорусской стороны нет.