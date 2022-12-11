В Белоруссии заявили об отсутствии тенденций к уменьшению войск НАТО у границ республики

В Белоруссии пока не видят тенденции к уменьшению числа натовских войск у западной границы республики. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил страны, первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

"Если рассматривать границы Беларуси со странами НАТО, то группировки США, западноевропейских стран, которые сосредоточены в сопредельных странах — Прибалтике, Польше, не имеют тенденции к уменьшению", —приводит белорусский телеканал СТВ его слова.

Генерал-майор добавил, что Минск предпринимает меры реагирования на действия альянса в соседних странах. Так, на определённых этапах развития обстановки разворачиваются батальонные тактические группы на угрожаемых направлениях. Белорусская армия уделяет внимание каждому участку границы республики, подчеркнул он.