Американский корабль Orion после лунной миссии приводнился в Тихом океане

Orion приводнился в 09:40 по времени Западного побережья США (20:40 по мск) около Сан-Диего. Ранее модуль с тремя манекенами, которые были на борту вместо космонавтов, отделился от сервисной части корабля.

Ранее Лайф сообщал, что российский космонавт Андрей Федяев отправится на МКС на борту корабля Crew Dragon в феврале 2023 года. Сейчас он готовится к полёту в США, однако заключительную сессию подготовки наш соотечественник будет проходить уже в России. Кроме него на борту корабля Crew Dragon на МКС отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.