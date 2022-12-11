Американский корабль Orion после лунной миссии приводнился в Тихом океане
Американский космический корабль Orion после лунной миссии вернулся на Землю, приводнившись в Тихом океане. Трансляцию ведёт Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Кадры приводнения беспилотного космического корабля Orion в Тихом океане. Видео © Twitter / NASA
Orion приводнился в 09:40 по времени Западного побережья США (20:40 по мск) около Сан-Диего. Ранее модуль с тремя манекенами, которые были на борту вместо космонавтов, отделился от сервисной части корабля.
Ранее Лайф сообщал, что российский космонавт Андрей Федяев отправится на МКС на борту корабля Crew Dragon в феврале 2023 года. Сейчас он готовится к полёту в США, однако заключительную сессию подготовки наш соотечественник будет проходить уже в России. Кроме него на борту корабля Crew Dragon на МКС отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.
Twitter / NASA