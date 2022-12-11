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11 декабря, 18:00

Американский корабль Orion после лунной миссии приводнился в Тихом океане

Американский космический корабль Orion после лунной миссии вернулся на Землю, приводнившись в Тихом океане. Трансляцию ведёт Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Кадры приводнения беспилотного космического корабля Orion в Тихом океане. Видео © Twitter / NASA

Orion приводнился в 09:40 по времени Западного побережья США (20:40 по мск) около Сан-Диего. Ранее модуль с тремя манекенами, которые были на борту вместо космонавтов, отделился от сервисной части корабля.

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Ранее Лайф сообщал, что российский космонавт Андрей Федяев отправится на МКС на борту корабля Crew Dragon в феврале 2023 года. Сейчас он готовится к полёту в США, однако заключительную сессию подготовки наш соотечественник будет проходить уже в России. Кроме него на борту корабля Crew Dragon на МКС отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Обложка ©

Twitter / NASA

Наталья Исакова

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