Во Франции пассажир под наркотиками напал с ножом на полицейских в аэропорту

На сотрудников пограничной полиции в аэропорту Биарриц на юге Франции напал вооружённый ножом мужчина. Как сообщает радио France Bleu, в результате четверо были ранены. Двое из них были доставлены в Университетскую больницу Байонны, их жизни ничего не угрожает.

Мужчину задержали. Перед случившимся он попытался пронести в зону посадки нож. Когда ему запретили это сделать, он ранил пограничника в руку, а затем напал ещё на троих подоспевших. Злоумышленник оказался гражданином Нидерландов. В момент инцидента он был под воздействием психотропных веществ. Его увезли в больницу Агилера в Биаррице. Начато расследование в связи с "умышленной попыткой убийства представителей власти". Следствие не располагает какими-либо данными, которые указывали бы на террористическую подоплёку происшествия.