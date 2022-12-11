"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
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11 декабря, 19:30

Во Франции пассажир под наркотиками напал с ножом на полицейских в аэропорту

На сотрудников пограничной полиции в аэропорту Биарриц на юге Франции напал вооружённый ножом мужчина. Как сообщает радио France Bleu, в результате четверо были ранены. Двое из них были доставлены в Университетскую больницу Байонны, их жизни ничего не угрожает.

Мужчину задержали. Перед случившимся он попытался пронести в зону посадки нож. Когда ему запретили это сделать, он ранил пограничника в руку, а затем напал ещё на троих подоспевших. Злоумышленник оказался гражданином Нидерландов. В момент инцидента он был под воздействием психотропных веществ. Его увезли в больницу Агилера в Биаррице. Начато расследование в связи с "умышленной попыткой убийства представителей власти". Следствие не располагает какими-либо данными, которые указывали бы на террористическую подоплёку происшествия.

Устроивший стрельбу в Новошахтинске принёс извинения полицейскому, которого ранил

Устроивший стрельбу в Новошахтинске принёс извинения полицейскому, которого ранил

Ранее Лайф писал, что СК показал видео с мужчиной, устроившим стрельбу по полицейским в Новошахтинске. В Ростовской области мужчиной в камуфляжной одежде было совершено нападение на сотрудников ОМВД, в результате чего один из правоохранителей получил огнестрельное ранение, а сам преступник скрылся. По всему региону был введён план "Сирена". Позже его задержали на территории заброшенного здания.

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Wikipedia / Harrieta171

Арина Родионова

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