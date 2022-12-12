Стало известно, когда пятирублёвые банкноты опять войдут в оборот

Банкноты номиналом 5 и 10 рублей могут вернуться уже в следующем году. А ещё в 2023-м россияне смогут увидеть и новые сторублёвки. Об этом в интервью "Известиям" рассказал генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

Он отказался прямо ответить на вопрос, когда точно можно ждать выхода пятирублёвых банкнот в оборот. Глава "Гознака" лишь отметил, что "годовые контракты с Банком России и контракт 2022 года уже фактически исполнен"

"Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме", — сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли россияне увидеть новые мелкие купюры в 2023 году.

Он рассказал, что сложнее всего было "Гознаку" с подготовкой к выпуску пятирублёвки, ведь её печатали лишь один раз, и очень давно – ещё в 1997 году.

"Пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие", — сообщил Трачук.