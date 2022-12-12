Душ за две минуты: Премьер Саксонии на личном примере показал немцам, как надо экономить
Премьер Саксонии заявил, что ради экономии снизил обогрев дома и моется две минуты
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал землякам, как он экономит электричество на фоне энергетического кризиса в Европе. В интервью таблоиду Bild политик сообщил, что стал принимать душ всего за две минуты. На время намыливания воду он отключает.
"Горячая вода у нас дома включается только утром для принятия душа", — сказал Хазелофф.
В целях экономии семья политика также решила отказаться от полноценного отопления дома. Теперь там тепло только в двух комнатах — в гостиной и столовой. Температура там 20,5 градуса, а в остальных комнатах холодно.
"Жена купила очень тёплую домашнюю обувь, всегда носит шерстяные свитера. Более низкая температура, по-видимому, идёт нам на пользу, этой зимой мы ещё не болели", — поделился политик успехами.
Ранее сообщалось, что Новый год для жителей Германии начнётся с резкого повышения цен на электроэнергию. Так, в Кёльне поставщик Rheinenergie увеличит более чем в два раза оплату за киловатт-час за основное снабжение.
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