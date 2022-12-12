Душ за две минуты: Премьер Саксонии на личном примере показал немцам, как надо экономить

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал землякам, как он экономит электричество на фоне энергетического кризиса в Европе. В интервью таблоиду Bild политик сообщил, что стал принимать душ всего за две минуты. На время намыливания воду он отключает.

"Горячая вода у нас дома включается только утром для принятия душа", — сказал Хазелофф.

В целях экономии семья политика также решила отказаться от полноценного отопления дома. Теперь там тепло только в двух комнатах — в гостиной и столовой. Температура там 20,5 градуса, а в остальных комнатах холодно.

"Жена купила очень тёплую домашнюю обувь, всегда носит шерстяные свитера. Более низкая температура, по-видимому, идёт нам на пользу, этой зимой мы ещё не болели", — поделился политик успехами.