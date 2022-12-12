В Госдуме предложили платить зарплату многодетным домохозяйкам

Приравнять многодетных мам к работающим и выплачивать им заработную плату предложили в Госдуме. Вознаграждение от государства, по мнению зампредседателя Комитета ГД по охране здоровья, первого заместителя руководителя фракции ЛДПР Сергея Леонова, обеспечит домохозяек трудоустройством. Парламентарий считает, что женщины при уходе за детьми и домом работают не меньше остальных.

"Это будет <...> и огромным плюсом для стимулирования появления таких многодетных семей. Такие радикальные меры могли бы стимулировать рождаемость. Потому что демографическая ситуация сейчас крайне тяжёлая. Коэффициент рождаемости, наверное, самый низкий за последнее время", — подчеркнул в интервью Ura.ru Леонов.

По его мнению, к статусу "работающих" многодетных мам нужно будет приравнять положение тех, кто воспитывает от трёх детей. При этом он указал на дифференциацию этого понятия по регионам. Так, например, на Северном Кавказе норма — это пять, шесть и семь детей. В средней полосе — уже подвиг, даже когда трое.

"Поэтому нужно исходить из количества — трое детей, а уже дальше, соответственно, чем больше, тем у таких мам может быть выше так называемая заработная плата", — добавил Леонов.