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12 декабря, 00:22

Пентагон отчитался об уничтожении двух боевиков ИГ на востоке Сирии

Военные США провели на востоке Сирии операцию по ликвидации двух представителей ИГ* (также ИГИЛ*). Об этом заявили в Центральном командовании вооружённых сил Соединённых Штатов.

"Силы Центрального командования США провели успешный вертолётный рейд на востоке Сирии 11 декабря в 2:57 по местному времени, уничтожив двух представителей ИГ", — говорится в опубликованном заявлении.

В ведомстве отметили, что данная операция помешает террористической организации планировать и приводить в действие "дестабилизирующие атаки" на Ближнем Востоке. По данным CENTCOM, жертв среди мирных граждан удалось избежать.

Стало известно, кто ликвидировал главаря ИГИЛ

Стало известно, кто ликвидировал главаря ИГИЛ

Ранее в ходе операции на севере Сирии сотрудники правоохранительных органов Турции задержали "ответственного" ДАИШ* (арабский акроним террористической организации ИГИЛ) за финансовые операции.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

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Flickr / David B. Gleason

Анатолий Симоненко

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