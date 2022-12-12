Пентагон отчитался об уничтожении двух боевиков ИГ на востоке Сирии

Военные США провели на востоке Сирии операцию по ликвидации двух представителей ИГ* (также ИГИЛ*). Об этом заявили в Центральном командовании вооружённых сил Соединённых Штатов.

"Силы Центрального командования США провели успешный вертолётный рейд на востоке Сирии 11 декабря в 2:57 по местному времени, уничтожив двух представителей ИГ", — говорится в опубликованном заявлении.

В ведомстве отметили, что данная операция помешает террористической организации планировать и приводить в действие "дестабилизирующие атаки" на Ближнем Востоке. По данным CENTCOM, жертв среди мирных граждан удалось избежать.

Ранее в ходе операции на севере Сирии сотрудники правоохранительных органов Турции задержали "ответственного" ДАИШ* (арабский акроним террористической организации ИГИЛ) за финансовые операции.