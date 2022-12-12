Премьер Сербии сочла заявление Бербок о Косове "ошеломляющим уровнем абсурда"

Критика в адрес Белграда со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок свидетельствует об "ошеломляющем уровне абсурда". Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Речь идёт о том, что немецкий министр назвала отправку сербских сил в Косово "совершенно неприемлемой" риторикой.

Премьер-министр Сербии напомнила, что главы МИД стран "Большой семёрки" в майском коммюнике призывали к соблюдению резолюций Совбеза ООН при решении "любой проблемы или кризиса в мире (Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и так далее)".

"Теперь, к удивлению, МИД Германии прямо заявляет, что резолюцию 1244 СБ ООН, в которой оговаривается, что Сербия имеет право просить о возвращении определённого числа своих сил безопасности в Косово, следует игнорировать, поскольку это "неприемлемо", — написала Брнабич в соцсети Twitter.

Она задалась вопросом, "на основе каких критериев" решается, какую резолюцию СБ ООН нужно соблюдать, а какую — игнорировать. Политик добавила, что это "ошеломляющий уровень абсурда".

Как писал ранее Лайф, Боррель потребовал от властей Сербии немедленно убрать баррикады в Косове. Он заявил, что ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косове или использование насильственных, преступных действий на севере.

Напомним, ранее на КПП между Косовом и Метохией и Центральной Сербией был задержан бывший полицейский – серб. Сербское население отреагировало на это созданием баррикад на трассах, вышло на акции протеста. Туда были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX) и сотрудники Международных сил НАТО в Косове (KFOR).