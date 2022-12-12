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12 декабря, 01:01

Сестра Роналду заступилась за него словами "убили человека"

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Элма Авейру встала на защиту брата после того, как сборная страны вылетела с ЧМ в Катаре. В том числе она заявила, что была убита целая нация.

"Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию", — заявила Авейру в соцсетях, попутно призвав главного тренера сборной Фернанду Сантуша уйти в отставку.

"Я боролся за мечту": Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с ЧМ-2022 в Катаре

"Я боролся за мечту": Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с ЧМ-2022 в Катаре

Ранее Лайф писал, что Роналду разрыдался после поражения национальной сборной от Марокко на ЧМ-2022 в Катаре. Вероятнее всего, это последний чемпионат мира в карьере 37-летнего португальца.

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ТАСС / Ricardo Mazalan

Анатолий Симоненко

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